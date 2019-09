‘GH VIP 7’: Las duras palabras de Rocío Flores a Kiko Jiménez

Rocío Flores ha dejado claro en el arranque de 'GH VIP 7' cuál es su relación con Kiko Jiménez, exnovio de su prima, Gloria Camila: "Me ha decepcionado".

Kiko Jiménez ha entrado en la casa de ‘GH VIP 7’, donde ha hablado de su relación -ya extinta- con Gloria Camila y se ha deshecho en halagos hacia su actual pareja, Sofía Suescun. Todo ello ante la atenta mirada de Rocío Flores, prima de su exnovia, quien no ha dudado en hablar alto y claro sobre lo que piensa sobre él.

Kiko Jiménez, concursante de ‘GH VIP’ horas antes de su estreno

Kiko Jiménez habla de Gloria Camila al entrar en ‘GH VIP 7’

Las primeras palabras de Kiko Jiménez antes de entrar en la casa de Guadalix han sido sobre su exnovia, Gloria Camila. El joven recordó los motivos de su ruptura con la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano. «Estuvimos cuatro años juntos. Al principio era todo muy bonito y a raíz de ‘Supervivientes’ todo fue en decadencia. Parece ser que me fue me fue infiel, pero ella me lo negaba», contaba, ante la atenta mirada de Rocío Flores, prima de Gloria Camila. «ella filtró a la prensa que yo estaba saliendo con Sofia».

Belén la lía al desvelar un fichaje estrella de ‘GH Vip’ por error

Su historia de amor «de película» con Sofía Suescun

Concluido su relato sobre su idilio con Gloria Camila, Kiko se explayó más al relatar su noviazgo con Sofía Suescun, su actual pareja y a la que conoció en ‘MyHyV’. «Nos llevábamos muy bien. Me he enamorado locamente de ella». «Nos conocemos desde hace ya seis años. El estaba en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa. La historia es como muy de película», relataba la navarra, sentada en el plató de ‘GH VIP 7’. La exganadora de ‘Supervivientes 2018’ ha defendido a su novio y la manera en que se ha comportado con la hija de la más grande. «Él ha respetado muchísimo la realcion, pero decidió dejarla».

La contundente respuesta de Gloria Camila a las declaraciones de Kiko Jiménez

«A mí me ha fallado, me ha decepcionado»

Al escuchar a Kiko, Rocío Flores ha saltado en defensa de Gloria Camila. Y ha sido muy tajante en sus comentarios. «A mí me ha fallado. Ha sido uno más en la familia en los cuatro años de relación que han tenido. Me ha decepcionado. Ya no tenemos nada más que hablar».

Kiko Jiménez revela su «relación tóxica» con Gloria Camila

El reencuentro de Antonio David y Kiko Jiménez

Rocío ha visto en directo cómo su padre, Antonio David Flores, se reencontraba con el exnovio de su prima. El ex de Rocío Carrasco se ha mostrado cariñoso con el joven. Ambos han comentado su ruptura con la hija de Rocío Jurado: «A Gloria la he tenido en mis brazos con cinco años».

Kiko Jiménez pilló a Gloria Camila «enrollándose» con una actriz que tiene un Goya