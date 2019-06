7 2. Su lucha contra la obesidad

Otra de las batallas que ha tenido que enfrentar Carlota Corredera ha sido la obesidad. Sus problemas de peso vienen desde que era pequeña. «Considero que soy una persona gorda. Siempre he tenido problemas de peso, pero no he tenido ningún trauma porque me lo llamaran en el colegio». Su relación con la comida ha estado marcada por voluntad y la necesidad de controlar el peso: «Siempre he estado a dieta».