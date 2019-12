Tras el apasionado beso de Gianmarco y Adara dentro de la casa de Guadalix, Hugo Sierra se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ para explicar qué decisión ha tomado con respecto a la madre de su hijo.

El ganador de ‘Gran Hermano Revolution’ ha asegurado que Adara puede volver a cambiar de opinión después de que salga de ‘GH VIP 7’. Sin embargo, ha dejado claro que no hay vuelta atrás y que el daño ya está hecho. «Ya fue demasiado lo que he soportado y no quiero una persona así a mi lado. Ha hablado con Alba con una frivolidad tremenda. Todo el mundo está de acuerdo conmigo en que es una inconsciencia. Te puedes enamorar pero no me eches tierra a mí, eso no lo perdono», ha afirmado.

Sierra ha sido muy tajante y ha aseverado que su relación con la madre de su hijo está acabada desde la mañana en la que se produjo el beso. «No quiero verla físicamente, tiene que pasar mucho tiempo para que podamos tener una conversación cordial», ha reiterado.

