7 Una sorpresa por todo lo alto

Belén tenía previsto desde hace tiempo celebrar hoy su despedida de soltera con sus compañeras de Telecinco. Sin embargo, no contaba con recibir una sorpresa. Ella misma lo ha contado en ‘Socialité’, de María Patiño. «Ha venido un chófer a mi casa y me ha dicho: cógete el pasaporte, unas aletas. También me ha dicho que metiera un biquini, un vestido de playa, una toalla, la insulina, un vestido de salir y unos tacones. Estoy de los nervios porque no me fío nada de vosotras», confesaba.