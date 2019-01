La promesa que le hizo Ana Rosa Quintana a Julen

Todas las cadenas de televisión han seguido minuto a minuto las tareas de localización y el rescate de Julen, el pequeño de dos años que cayó a un pozo en la localidad malagueña de Totalán. Telecino modificó su parrilla para emitir dos programas especiales que seguirían el caso en directo. Así, ‘El programa de Ana Rosa’ volvía el viernes a las 20H para informar del desenlace.

Leer más: “Los famosos muestran su dolor por la muerte del pequeño Julen“

El mensaje de Ana Rosa al pequeño Julen

La presentadora del espacio se ha mostrado muy afectada durante los doce días de espera y por ello, no puedo evitar hacerle una promesa al pequeño Julen antes de despedirse del especial. “No me muevo de esta cadena hasta que aparezca Julen y mi compañera Sonsoles lo mismo”, prometía Ana Rosa muy emocionada.

Ana Rosa critica el excesivo protagonismo de Juan José Cortés

Ana Rosa Quintana ha sido una de las presentadoras que más críticas se ha mostrado con la “excesiva” presencia de Juan José Cortés, padre de Mari Luz Cortés, en el rescate del pequeño de dos años. “Siento mucho decir esto porque es un hombre con el que he tenido una relación estrecha, un hombre que ha perdido a su hija con todo el dolor, ayer me pareció innecesario. Respetando, porque no sé si los padres son evangelistas, pero no sé, yo entiendo una vigilia de otra manera. Pero a lo mejor los padres son los que han querido, pero Juan José Cortés… no”, compartía la periodista con los espectadores.

Quintana hacía referencia a la rueda de prensa que se realizó, así como a la vigilia que tuvo lugar la noche del jueves 24 de enero. “Creo que todo está bien pensando y hecho para ayudar a la familia, no para otra cosa. Como Ana Rosa, que ha pegado una rajada sobre mí que me parece desproporcionada y fuera de sitio“, contestaba Cortés ante las cámaras de Telecinco.

Más contenido .....