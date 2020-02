Continúa la historia de amor entre Gianmarco Onestini y Adara Molinero. A pesar de que están separados, el italiano no para de pensar dentro de la casada de Guadalix en la exazafata. El concursante tiene a la ganadora de ‘GH VIP 7’ muy presente y no ha dudado en lanzarle una promesa.

Gianmarco ha aprovechado la ocasión para dedicarle una canción de amor en el programa de radio de la prueba semanal. «Quiero dedicarle esta canción a una persona muy especial. Es una persona súper importante para mí que ahora está lejos de mí y que me hace muchísima falta. Le quiero decir que, aunque estemos lejos, ella siempre está cerca de mí y me acuerdo siempre ella. Te juro que la primera cosa que haré cuando salga es estar contigo contra todo y contra todos, pero contigo», decía el concursante.

Esta promesa llega días después de que el italiano le escribiera una romántica carta a su amada y se la hiciera llegar. En ella aseguraba que se acordaba de la de Madrid todos los días y explicaba que es muy feliz al saber que van a estar juntos. «Cada día me acuerdo de todos los momentos que hemos vivido aquí dentro de esta casa. Hoy estaba en la cocina y me ha venido a la mente cuando hicimos nuestra primera pizza juntos. ¿Te acuerdas? Estábamos llenos de harina, pero yo estaba tan feliz estando contigo que no me importaba el resto. Estábamos juntos y eso era lo único importante«, escribía.