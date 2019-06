La polémica declaración de Amaia sobre su paso por Eurovisión

La ganadora de 'OT 2017' asegura que su paso por el certamen musical europeo no fue de su agrado porque no paraban de hacer entrevistas.

Amaia, la que fuera concursante de ‘OT 2017’, se metió a la audiencia en el bolsillo desde el primer minuto desde que se subió al escenario gracias a su inocencia y su particular voz. Dos años después, la de Navarra ha hecho balance y ha confesado una de las cosas de las que más se arrepiente de su paso por el concurso de La 1.

«Preferiría no haber ido a Eurovisión. Lo pasé mal porque no parábamos de dar entrevistas, hacer un montón de cosas y yo lo único que quería era cantar», ha confesado Amaia en una entrevista para El País.

Desde entonces, Romero se ha mantenido lo más alejada posible del certamen musical europeo. Cabe recordar que la de Pamplona no quiso darle el testigo a Miki en la gala de Eurovisión de OT. Amaia llegó a reconocer que no le gustaba «La Venda» porque no era un tema que fuera con ella.

En cambio, ha sido Alfred quien se ha mantenido cerca del representante de España en Eurovisión 2019 y no ha dudado en darle todo tipo de consejos.

Sobre qué ocurrió después de salir de la Academia, Amaia ha reconocido que «al principio estaba un poco perdida, no sabía qué estilo quería hacer y tuve mis bajones. Pero cuando terminamos tuve una sensación de descanso».