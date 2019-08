2 Sobre su ‘posado’ en bañador: «Me vi mona y publiqué la foto»

La malagueña ha explicado los motivos por los que ha publicado una foto en bañador en su cuenta de Instagram. «La publiqué porque una amiga mía estaba conmigo en la playa y le digo: ‘Lola, hazme una foto así’. Me vi mona y la publiqué». Terelu no suele publicar fotos suyas en sus redes sociales: «Es raro que lo haga, la verdad. Soy súper vergonzosa». Y ha dejado claro que «la foto es real. Solo se ha añadido un poco de luz porque yo no sé retocar las fotos».

