Durante una intervención en ‘Sálvame’ en la tarde de ayer, Hugo Sierra acusó a Adara de «promiscuidad barata» después de ver su beso con Gianmarco. Pocas horas después, Elena, la madre de la madrileña, ha querido valorar las palabras del padre de su nieto y le ha lanzado una contundente y sincera petición.

Primeras palabras de Hugo Sierra tras los besos de Adara y Gianmarco

El ganador de ‘Gran Hermano Revolution’ reaparecía en el programa de las tardes de Telecinco y aseguraba que estaba triste y que había reflexionado acerca de lo ocurrido en la casa de Guadalix. «La vida sigue y hay que apechugar lo que viene. Ha sido muy torpe, ha dado un espectáculo que se podía ahorrar. Hay ciertos límites que no los paso y no los tolero. Entiendo la enajenación mental que puede estar viviendo en la casa, pero esa promiscuidad barata que todo el mundo apoya no la entiendo. Quizás soy un anticonformista, pero estoy orgulloso de mí mismo», dejaba claro.

Ante tales palabras, Elena ha querido valorarlas y ha asegurado que hay determinadas declaraciones que no le han hecho ninguna gracia. «Entiendo su dolor porque Adara lo ha hecho como lo ha hecho… pero esa frase, ‘promiscuidad barata’, no me gusta», aseveraba. De la misma forma, ha aprovechado su intervención en ‘Viva la vida’ para dejarle un recado al uruguayo: «Me gustaría pedirle que el jueves traiga a nuestra personita, a la cual queremos todos muchísimo», afirmaba.

Sobre su relación con el padre de su nieto, la madre de Adara ha sido sido muy clara y ha reconocido que no es muy buena, aunque ha confirmado que sí ha hablado con él después del beso entre su hija y el italiano. Yo le dije que entendía que lo mejor era que estuvieran juntos criando a su bebé, en harmonía y paz. La cosa quedó ahí. Le mandé un WhatsApp y le pregunté si iba a traer al niño. Me dijo que no lo sabía, que no había tomado la decisión. Por eso, hago este llamamiento», declaraba.