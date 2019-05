La petición de Chelo García Cortés a los colaboradores de ‘Sálvame’

Dakota, Aneth, Mónica Hoyos y Chelo García Cortés son las cuatro concursantes de ‘Supervivientes 2019’ nominadas. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha tenido un bajón en la isla en los últimos días y no ha dudado en hacerles llegar una petición a sus compañeros del programa de Telecinco.

Marta Roca, la mujer de Chelo García Cortés, reniega de su actitud en ‘Supervivientes’

Chelo pide ayuda a los colaboradores de ‘Sálvame’

Chelo está deprimida por su posible expulsión de ‘Supervivientes’ y ha pedido ayuda a Belén Esteban y a Lydia Lozano. «Me prometisteis que me ibais a ayudar. Necesito ayuda. Sobre todo de ti Belén, que tienes detrás todo un ejército a tu lado. Apóyame. Me quiero quedar, no me quiero ir. Lo prometido es deuda», decía la periodista.

«A salvar a Chelo»

Ante las palabras de Chelo, la princesa del pueblo no ha dudado en ofrecerle su ayuda. «Por lo menos no la he escuchado decir que quiere abandonar. Belenistas, salvemos a Chelo que es amiga y la quiero. La quiero ver en ‘Supervivientes‘», exclamaba Esteban.

Chelo se siente sola

Asimismo, la periodista ha explicado que esta semana la afronta con ilusión y optimismo. Sin embargo, ha confesado que a veces se siente sola y se ha emocionado al hablar de su mujer, Marta.

«Cuando está Isabel se le va la olla»

Marta Roca, mujer de Chelo García Cortés, no está contenta con la conducta de la periodista en ‘Supervivientes 2019’. Reniega de su comportamiento: «Cuando está Isabel se le va la olla».