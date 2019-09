La opinión de Irene Rosales sobre las polémicas imágenes de Asraf y Chabelita

Asraf se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ para hablar, entre otras cosas, sobre sus polémicas imágenes en la que aparece agarrando del brazo a Chabelita. El modelo ha justificado que fue para protegerla de las cámaras. Sobre este asunto, Irene Rosales, que ha roto su silencio en ‘Viva la vida’ ha querido dar su opinión.

Ante la atenta mirada de los colaboradores de ‘Sábado deluxe’, Asraf aseguró que su gesto fue «feo» pero que simplemente lo hizo porque no quería que grabaran la discusión que estaba teniendo con la joven. «Hay que ver la intención. Me llamó Isabel y me dijo: ‘Que sea la última vez que le pones la mano a mi hija, ¿has visto el vídeo? Estoy aquí delante de mi abogado y vamos a denunciar.Le dije no llamara por una tontería y que llamara a su hija para felicitarla por su single», justificaba el exconcursante de ‘GH VIP 6’.

Ante estas declaraciones, Emma quiso saber la opinión de Irene Rosales y esta fue muy clara. «Si tú ves como una tontería que una madre llame cuando ha visto esas imágenes… hay poco que decir Emma. Si le dice a la madre que no llame por esa tontería… ¿Por qué tiene que llegar a ese tipo de imágenes?», decía la mujer de Kiko Rivera.

Luis Rollán también quiso valorar la entrevista de Asraf y ha asegurado que lo pasó mal viendo el programa de entrevista. «Lo vi con ganas de hablar pero sin poder contar. Lo vi perdido. Esa es mi impresión… Sentí como apuro, se veía arrinconado«, opinaba. Por su parte, la presentadora de ‘Viva la vida’ aseguró que esas imágenes y ese gesto por parte de Asraf no le parecía adecuado.