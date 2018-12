La indiferencia de los concursantes de ‘OT 2018’ por ir a Eurovisión

El Festival de la Canción de Eurovisión 2019 está a la vuelta de la esquina. Mientras que en algunos países se están preparando a conciencia para la cita en Tel Aviv; en España reina la desgana, por parte de los concursantes de ‘OT 2018’, por acudir al eurofestival.

Una charla de Eurovisión que mostró la desgana de los de ‘OT 2018’

Antes de que los concursantes de ‘OT 2018’ se marcharan, definitivamente, de la Academia, un equipo del apartado digital de TVE les dieron una charla sobre Eurovisión. Durante la conversación que mantuvieron, las redes comenzaron a criticar la actitud “pasota” de los concursantes.

Cero promoción a su canción

El desinterés general de los triunfitos por el eurofestival no solo se demostró en esa charla en la Academia. Esta actitud también se demuestra en el hecho de que ninguno está aprovechando para pedir el voto.

La euroexcepción que confirma la regla

No obstante, hay una excepción. La única que se ha pronunciado sobre su canción, a través de sus redes sociales, ha sido Noelia. La de Málaga ha comunicado en varias ocasiones su interés por acudir al Festival y le ha dado las gracias a todos los que le han votado.

¡Famous tiene ilusión! ¡Famous a Eurovisión!

Si en la anterior edición de ‘Operación Triunfo’, el programa hizo todo lo posible para meter temas eurovisivos en cada gala; en 2018, las menciones al mayor evento televisivo han sido nulas. Y los momentos en los que el Festival ha salido a relucir ha sido gracias a Famous y su admiración por el representante de Austria en 2018, César Sampson.

El ganador de ‘OT 2018’ ha sido el que más veces ha mencionado la ilusión que le haría representar a España en Eurovisión. De hecho, los demás concursantes, además del jurado y los profesores, hacen campaña para que la gente vote a Famous para que sea él quien viaje a Israel.

“La sede de Eurovisión me parece mal”

A los concursantes de ‘OT 2018’ no les apetece ir Eurovisión y para justificarse, han señalado que el problema de no querer ir es la sede. “El Festival está muy bien como oportunidad y tal, es por otras cosas que, en mi caso, no tienen que ver con la música. Si fuese en Ámsterdam… Es todo lo que tengo que decir”, explicaba Alba Reche. Natalia apuntó que de no haber sido en Israel “la actitud habría sido bastante más abierta”. María, la que parte como gran favorita, aseguró que “es desafortunada la elección de la sede”

Críticas al proceso de selección

Además de todo esto, ha llamado especialmente la atención las críticas de los concursantes hacia el proceso de selección. En principio, los 16 triunfitos iban a tener su oportunidad de intentar ir a Eurovisión. Sin embargo, el día del reparto de temas, se hizo público que solo 13 de ellos competirían por ser el abanderado de España en Tel Aviv. Esto produjo las críticas de los concursantes y se cuestionó el hecho de que algunos tuvieran más de una canción.

No han compuesto las canciones

Otro de los concursantes que también ha salido a la palestra para explicar las razones por las que no quiere ir a Eurovisión es Damion. El joven explica que, tanto él como sus compañeros, pueden que no se sientan cómodos con las canciones porque no han participado a la hora de componer los temas.

