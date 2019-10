Luis Merlo ha sido el nuevo invitado de ‘Volverte a ver’. El actor de ‘La que se avecina’ ha visitado el programa de Carlos Sobera para darle una gran sorpresa a uno de sus mayores admiradores. El famoso intérprete ha querido alentar al joven y no ha dudado en compartir con los espectadores su gran historia de superación.

El hijo de Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo ha querido animar al joven Cristóbal a perseguir su sueño de convertirse en actor. Tal y como ha narrado, se ha visto muy reflejado en la historia de su admirador. «Había un niño de padres separados al que le hacían bullying en el colegio porque era distinto, sensible, no le gustaba jugar al fútbol. Pasó unos años muy duros, solo los niños que han pasado por esa experiencia la saben. Esa sociedad permite que te rechacen y te agredan. Ese niño un día se asomó a un teatro y a ese niño le cambió la vida. Se volcó en estudiar teatro con un sueño: ser actor. Ese niño se llamaba, y se llama, Luis Merlo», explicaba emocionado.

«Solo quiero que consideres que por dura que haya sido la vida que te han dado, espero que hayas encontrado un cambio y que yo he dejado de ser tu referente, porque para mi tú eres mi referente», afirmaba el que fuera actor de ‘Aquí no hay quien viva’. «Recuerdo que fui al teatro y yo no tenía ninguna referencia. No amaba al teatro y te vi subiendo al escenario e interpretaste ese texto. Esa obra cambió mi vida y tú eres y seguirás siendo mi referente hasta el día que me muera«, respondía el joven sorprendido.

