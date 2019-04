4 “No me quiere dar a mi hija con la maleta de ropa”

“No me quiere dar a mi hija con la maleta de ropa. Me ha dicho que me la da con la ropa que lleva puesta, sin pijama, sin nada. Eso no me parece normal”, ha explicado. Y no entiende la actitud de la andaluza cuando “yo le doy todo, me sacrifico por estar y atender a mi hija todo lo que sea necesario”.