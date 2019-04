1 Pablo López va de ‘tranqui’

Por su parte, Pablo López no se pronunció sobre la tremenda noche de juerga que vivió con sus compañeros. No sabemos si él fue el otro que se dio a la fuga, dejando a la ex de Colate a cargo de la factura. Una factura, que por cierto, acabó pagando el chófer de Paulina. El malagueño se limitó a contar que a él lo que le va es quedar en su casa, y cantar en torno a su piano. “Ponemos música, echamos la persiana… Siempre me ha gustado tener a los colegas en casa”.

Así, pues, hemos descubierto una faceta desconocida de estos cantantes que, por supuesto, tienen todo el derecho -y la cuenta bancaria- del mundo para irse de jarana por cuatro mil euritos de nada…