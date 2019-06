5 «No me he casado con Antonio porque no he querido»

En su entrevista, Manuel dijo de Gahona: «Esta señora tiene coraje de que mi madre haya sido la mujer que ha estado casada con mi padre». Ella ha respondido: «Yo no me he casado con Antonio porque no he querido y porque no me convenía. Que le explique la madre la forma en la que se casó. Si me falta al honor a su padre estoy dispuesta a todo. ¿Enfrentarme a Manuel? No, le han fabricado una memoria y no merece la pena».