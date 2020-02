María Teresa Campos ha vuelto a la que un día fue su casa. La veterana periodista se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ para abordar todos los frentes que tiene abiertos: desde la ruptura con Edmundo Arrocet hasta los comentarios que se vierten sobre sus hijas. En su regreso, la matriarca de Las Campos se ha mostrado muy emocionada al pisar el que fue su plató durante casi ocho años.

María Teresa Campos regresa a Mediaset: Se sienta en ‘Sábado deluxe’ para hablar de su ruptura con Bigote Arrocet

«Siento gran emoción», comentaba la veterana periodista con la voz quebrada al sentarse en la silla de ‘Sábado deluxe’. «Estoy muy ilusionada de volver al plató donde he estado ocho años. He sido consciente de que los años pasaban, siempre he pesando que con algunos años más iría de colaboradora a los programas. Pasé del todo a la nada, ahora se me cae la casa encima. Lo peor que me ha pasado en los últimos tiempos es dejar de trabajar«, decía con la voz entrecortada.

María Teresa Campos pone las cartas sobre la mesa al hablar sobre Bigote Arrocet

Previamente, la que fuese presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ se encontraba con Jorge Javier Vázquez antes de dar paso a su entrevista comentando cómo había sido su entrada en los pasillos de Mediaset. «Cuando he entrado toda mi ilusión era ver si estaba mi foto. Si la hubiesen quitado hubiera molestado. Pensé que la habían quitado«, comentaba entre risas.

Horas antes, Terelu Campos se encontra con Emma García y le comentaba una anécdota que vivió con Paolo Vasile. «La foto me da igual. Como mi camerino está en la segunda planta le dije que si me querían hacer un homenaje por todos estos años hicieran un ascensor y le pusieran mi nombre«, comentaba.