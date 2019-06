7 La naturalidad del rey ante la crisis estomacal de Jorge

El sevillano intentó disimular lo mal que se encontraba. Pero se le empezó a poner mala cara. Y comenzó a sudar. “¡Estás sudando!, me dijo el rey. Y no tuve más remedio que decirle que me encontraba fatal”. La respuesta de Juan Carlos no pudo ser más natural: “Te estás cagando. ¡Pues ve al váter!”.