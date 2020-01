Adara Molinero entraba a ‘El tiempo del descuento’ de manera temporal. Pasada una semana, tendría que ser la ganadora de ‘GH VIP 7’ la que tomara la decisión: o abandonar la casa de Guadalix o continuar concursando junto a Gianmarco para aclarar sus cuentas pendientes. Y la exazafata lo ha tenido muy claro.

Adara, arrepentida de su beso con Gianmarco en ‘El tiempo del descuento’

Con la voz entrecortada, Adara Molinero le comunicaba a Jorge Javier Vázquez su intención de abandonar el concurso de Telecinco. ¿El motivo? Necesita estar con su hijo. «Gianmarco y yo estamos mejor que cuando entré. Le he dicho que prefiero hablar las cosas fuera y que si tiene que pasar algo, que pase fuera. No me estoy dejando llevar porque no quiero hacer daño a Hugo. Nadie me va a entender«, relataba la concursante.

Adara y Gianmarco se besan apasionadamente en ‘El tiempo del descuento’

De la misma forma, la de Madrid aseguraba que nadie iba a comprender su decisión de apostar por su bebé y no por continuar en la casa de Guadalix. «Mi miedo es no hacer lo correcto. Siento que puedo ganar mucho pero a la vez perder mucho. Por encima de todo está mi bebé y él me necesita. Siento que esta vez tiene que ser así. Lo di todo, lo entregué todo y ahora me necesita mi bebé. Amo ‘Gran Hermano’ con todo mi corazón y me encantaría volver a vivirlo pero siento que por encima de todo está mi hijo. Me necesita y me tengo que ir», explicaba Adara Molinero.

Tras tomar su decisión, la concursante le comunicaba a Gianmarco Onestini que se marchaba de la casa más famosa de la televisión. Sin embargo, el italiano no aceptaba su decisión y le expresaba su deseo de irse con ella. «Necesito estar contigo también, te necesito aquí conmigo. He entrado aquí para vivir la experiencia pero cuando estoy con ella estoy súper bien. Me siento súper contento. Quiero estar con ella, si ella sale, saldré yo también con ella», argumentaba el joven. Después de estas palabras, Molinero le pedía tiempo porque necesitaba aclararse y dar solución a todo lo que tenía fuera.