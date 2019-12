Helena, la madre de Adara Molinero, y Gianmarco protagonizaron un pequeño rifirrafe durante la gala final de ‘GH VIP 7’. Sin embargo, ninguno de los allí presentes, salvo Joao, entendían qué había pasado entre ellos. Hasta ahora. La tía de la azafata ha explicado en ‘Sábado deluxe’ la petición que se le hizo al italiano y que este incumplió.

Gianmarco ha confesado que un día antes de la gala, Helena acudió a su hotel para suplicarle que no besara a su hija: «Me dijo: ‘Si mi hija te quiere besar recházala’, y que era mejor que no nos besáramos, pero yo esto no lo puedo parar, no puedo ir en contra de mis sentimientos«.

Ante esto, la tía de Adara, Pilu, que estaba allí presente, matizó las palabras del italiano y aseguró que no todo era cómo lo había contado. «Helena fue a verte llorando al hotel y te pidió que por favor no subieras y no pusieras en peligro la custodia del niño, y tú le dijiste que es lo que la gente quería y la productora. Y Helena te pidió que eligieras entre la productora, la gente y el amor por ella, y que esperara a que saliera de la casa. Y fue con un ramo que te puso la productora», comentaba mientras que Onestini negaba con la cabeza y aseguraba que el ramo lo había comprado él. Además, la tía de la azafata también explicó que la su excuñada también pidió que no dijera nada negativo de Hugo Sierra.

