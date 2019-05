La bronca en directo de Sonsóles Ónega a Asraf Beno, el novio de Chabelita

3 «Eres monosilábico»

La conductora de ‘Ya es mediodía’ dejó claro al modelo que no cuestionaba su nivel de estudios, si no su actitud. “Yo no digo que hayas estudiado o no, pero luego aquí en el plató a veces eres monosilábico, lo que viene siendo monosilábico”. Y siguió adelante con su entrevista: «Voy a ser clara y directa y voy a ir al grano: ¿Fuiste infiel a Isa Pantoja en la famosa Nochevieja de Cantora? Vamos a ver el vídeo y te lo piensas».