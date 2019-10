A pocos días de que se produzca la repesca de ‘GH VIP 7’, Kiko Jiménez se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ para someterse al «polideluxe». La entrevista al de Linares ha comenzado muy tensa debido a un enfrentamiento que ha protagonizado con Kiko Matamoros. Tras esto, y a raíz de unas declaraciones del joven, María Patiño se ha mostrado muy indignada y ha llegado a tacharle de machista.

«¿Crees que Sofía se acercó a ti por interés?», era la pregunta a la respondía negativamente Kiko Jiménez. Después de que la máquina de Conchita verificaba que mentía, el joven se lanzaba a afirmar: «A lo mejor lo que quería Sofía es que la empotrara«. «Que asco lo que acabas de decir… Eres un machista redomado«, gritaba la presentadora de ‘Socialité’.

«Venía de unas relaciones anteriores… y estaba necesitada de eso…», respondía Jiménez. «¿Tú quién coño te crees que eres? Lo que has dicho es que esta tía ha tenido carencias sexuales y que con el único que disfruta en la cama es contigo. No me alarma. Soy más abierta que vosotros, sois unos antiguos«, aseguraba indignada María Patiño.

Ante el revuelo que se formó en plató, Jorge Javier Vázquez quiso saber qué opinaba la de Pamplona, que se encontraba en la sala VIP viendo la entrevista. «Solo he venido a acompañarle. Esta respuesta se lo ha querido tomar con un toque de humor… No me he acercado a Kiko por un interés mediático«, respondía sin querer dar más detalles. «Tenéis muy poco sentido del humor, la palabra empotrar la usamos cada vez que nos acostamos», aseguraba el de Linares sin entender el escándalo que había provocado en plató.