Una semana más, Kiko Jiménez se ha vuelto a sentar en ‘Sábado deluxe’. En esta ocasión, el exconcursante de ‘GH VIP 7’ ha visitado el programa de Telecinco para someterse al ‘polideluxe’. Sin embargo, pocos segundos después de comenzar la entrevista, el ex de Gloria Camila y Kiko Matamoros han protagonizado un tenso enfrentamiento por culpa de Sofía Suescun.

Kiko Jiménez contará toda su verdad en el ‘Polideluxe’

Kiko Matamoros explicaba que veía a Jiménez muy descentrado después de que este le acusara de ser un montajista. «Me has tachado de montajista. Pon en mi boca lo que yo haya dicho y no lo que no haya dicho. He dicho que mi hijo no se centre en ti y que se centre en su mujer. Dime qué montaje he hecho yo«, decía con semblante serio el defensor de la audiencia de ‘Sálvame’. «Quisiste hacer un montaje con Sofía», respondía.

Rocío Flores estalla (una vez más) contra Kiko Jiménez

«Sabes que sí. No la saludas cuando entra en un plató. Hay una persona que te conoce muy bien, que tus súbditos me sigan acusando que yo voy a seguir rascando», contestaba Jiménez. Ante esto, la tensión del enfrentamiento comenzó a subir: «Bobo«. «Tú deberías callarte por respeto a mi», contestaba el novio de Sofía Suescun.

Jiménez aseguraba que Kiko Matamoros había protagonizado un montaje con su actual pareja y que se había lucrado de esto. «Déjalo, no te enfangues. Lo que mejor que puedes hacer es cerrar la boca, sé un caballero. No me obligues a mí a no serlo. Que me digas que es un montaje que he hecho… te estás quemando», contestaba el exmarido de Makoke.

Belén Esteban quiso echarle una mano a su compañero y le defendió de las acusaciones de Jiménez. «Kiko Matamoros se callará pero a mi como no me toca ni por una parte ni por otra, te puedo decir que no alces la voz porque Sofía sí ha mantenido relaciones sexuales con este señor. No lo dice por respeto a su pareja y a la tuya. Si yo fuera él, te enseño las conversaciones de WhatsApp», decía de manera contundente la princesa del pueblo. Asimismo, María Patiño se lanzó a darle un consejo al joven: «Tu pareja te ha engañado». «Si hablamos es porque sabemos«, añadía la de Paracuellos.

Kiko Jiménez continuó sin creer a las colaboradoras y le pedía a Matamoros que no ensuciara su «polideluxe» porque era el primero que hacía. «Vas a hacer el ridículo de tu vida«, respondía el de ‘Sálvame’. Por su parte, Sofía Suescun aseguró que no quería saber nada del tema y que no quería entrar a contestar a ninguno de los dos.