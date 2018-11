Las clases de inglés de GH VIP ya han dado resultados en la casa

Nos encantaría que el inglés fuese bueno en la casa, así lo tendrían fácil para la prueba semanal. Sin embargo, a pesar de que ha evolucionado, el inglés de Koala es más rústico que sus canciones. La semana de la prueba con las llamadas al extranjero ha hecho que el cantautor mejore un poco su vocabulario con el idioma. Tony Spina ha sido uno de sus tutores, pero retener las palabras anglosajonas en el cerebro del concursante sigue costando un poco.

El ‘speaking’ de Koala

Koala ha dicho en directo las palabras que ha aprendido. Son básicas, pero le ha funcionado para defenderse a lo largo de la semana.

Las nuevas palabras del inglés

El plató se llenó de carcajadas al escuchar al concursante comentar su proceso de aprendizaje. Las palabras más utilizadas en su prueba semanal han sido, dichas por el cantautor: Spanish Brother, Reality, Repeat el koala es cantautor, ‘Plis’ (please), Ring me my friend, y alguna otra más. Su acento de inglés forzado lo ha justificado diciendo que habla como le hablaría un extranjero si viene a España.

Llamada desde Papua Nueva Guinea

Cada concursante tuvo la oportunidad de hablar con algún familiar, que se hacía pasar por un extranjero. La mujer del Koala casi lo consigue, pero el cantautor reconoció su voz.

La chatita

¡Chatita! Así reconoció Koala a su mujer, con la que habló brevemente. La sorpresa permitió que intercambiaran algunas palabras, esta vez en inglés.

Miriam, una más de la familia

Koala quiso dejar claro que para ella Miriam Saavedra es muy importante, y que es una más de la familia. Su casa de Málaga le abrirá las puertas a la ‘Reina Inca’: “Miriam es como de nuestra familia y se puede venir a la casa cuando quiera”, concluyó el concursante.

