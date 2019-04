7 Bronca tras bronca con María Jesús Ruiz

Una de las primeras cosas que hizo Kiko al llegar al plató de Telecinco fue escuchar las declaraciones de su rival, María Jesús Ruiz, en el confesionario. Indignado, le dijo: “Eres mentirosa y falsa. Te has metido en temas que no debías tocar”. Luego, se dirigió a Jordi González: “Hay muchas ocasiones en las que no la he creído”. La pelea con la andaluza no cesaba. Puede que su postura, tan dura y crítica, no haya gustado al público.