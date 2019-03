La “pullita” de Kiko Rivera sobre la relación entre Isa Pantoja y Asraf

Parece que la tierna imagen del reencuentro entre Kiko Rivera e Isa Pantoja el pasado jueves en ‘GH Dúo’ ya es historia. El hijo de Isabel Pantoja ha vuelto a hablar de su hermana en el reality de parejas de Telecinco y ha valorado la relación que mantiene con Asraf.

La relación entre Isa y Asraf, a juicio

Durante una conversación en el salón de ‘GH Dúo’, los concursantes sacaron a relucir la relación entre Isa Pantoja y Asraf Beno.

El rasca de Kiko Rivera a Isa Pantoja

“Uno más de la familia”, comentaba Juan Miguel. Por su parte, Kiko, con una sonrisa picarona y ante la mirada complice de Irene Rosales y Sofía Suescun, ponía en duda la relación entre su hermana y exconcursante de ‘GH VIP 6’. “A ver si dura hasta las navidades que viene…“, valoraba el hijo de la tonadillera.

Así conoció Kiko Rivera a Asraf

“Pasamos la Nochevieja con mi familia. Han venido los amigos de mi hermana, ahí es donde conocí a Asraf y a su hermano. También estuvieron los amigos de mi madre. Nosotros hacemos buffet, y mi madre hace la comida y la pone toda en la mesa”, comentaba el DJ.

“Mi figura paterna”

“Para mí, mi hermano ha sido la figura paterna que he tenido. Eres el pilar más importante. Siempre me he sentido muy orgullosa de ti, pero ahora más. Le he admirado desde pequeña”, decía Isa Pantoja ante un emocionado Kiko durante su reencuentro en ‘GH Dúo’.