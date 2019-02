Kiko Rivera, muy preocupado por su nominación tras unos gritos del exterior

Kiko Rivera se enfrenta a su primera nominación en solitario del reality de parejas de Telecinco, ‘GH Dúo’. A raíz de esto, el hijo de Isabel Pantoja se ha mostrado muy nervioso y no ha podido evitar abrirse en canal en el confesionario debido a su miedo a ser expulsado.

Aunque asegura que está tranquilo, Kiko Rivera sigue dándole vuelta a la gala del pasado jueves en la que le comunicaron que era uno de los nominado.”No fue una noche bonita, me llevé 11 puntos”. Asimismo, su preocupación por ser el próximo en abandonar el concurso ha aumentado después de que unos seguidores se acercaran a la casa de Guadalix para gritar que el hijo de la tonadillera sería el próximo expulsado.

No quiere dejar a Irene sola

Por otro lado, durante su visita al confesionario, Kiko ha explicado que la razón principal por la que no se quiere ir de Guadalix es porque no quiere dejar a su mujer sola. “No me gustaría dejar a Irene sola aquí, ella ya echa mucho de menos lo que tenemos fuera y si también me tiene que echar de menos a mi…”, le confesaba al súper.

Por su parte, la concursante también le pedía a sus seguidores que salvaran al DJ: “Yo sin él no sabría llevar el programa, quiero que se salve“. “No puede ser más genial, esta semana hay que salvar a Kiko. Fuerza y apoyo de todos para que se quede”, pedía Rosales.

‘GH Dúo’ le ha cambiado

Asimismo, el DJ ha confesado que su paso por ‘GH Dúo’ le ha cambiado: “No soy el mismo Kiko que hace 4 años y mucho menos que hace 2 años. Que pase lo que tenga que pasar, para mi ya es un logro“.

