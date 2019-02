Kiko Rivera sigue al pie del cañón en ‘Gran Hermano Dúo’ aunque no son pocas las polémicas que ha creado. La última ha sido cuando comentó una experiencia que le pasó hace tiempo cuando estaba de fiesta. Iba en el coche junto a un amigo y dos chicas, alas que luego dejaron tiradas en una cuneta.

Leer más: 5 millones de euros, el pastizal que Kiko Rivera ha derrochado

“Yo salí de fiesta una vez con un amigo y dos muchachas. Serían las cuatro o las cinco de la mañana y se me ocurre decir: ‘Vámonos para Valencia’. Cogimos el coche, nos fuimos y las dos chavalas iban dormidas”, comenzaba así Kiko Rivera contando su anécdota. Después una de las chicas se despertó y no sabía donde estaba: “Una comenzó a gritar y cogió a mi amigo del cuello preguntándole quienes éramos”, continuaba entre risas.

Pero lo macabro llega después cuando asegura: “Las dejamos en la cuneta allí y nos fuimos. Se quedaron en una gasolinera, le dijimos: ‘Bájate a beber agua. ¡Ahí te quedas, ya no gritas más!”.

Mientras relataba lo sucedido todos sus compañeros se reían, en especial Antonio Tejado quien no paró de reír en lo que duraba la historia. Pero esto no gustó nada a los seguidores del programa, quienes no tardaron en reaccionar en ‘Twitter’. Trataban de cinismo, machismo y su indignación era notable. Fueron múltiples los comentarios como: “¿Y todos se descojonan? He debido perder el sentido del humor porque no le veo la gracia”, “Solo espero que las hijas de Kiko y Tejado nunca se crucen con alguien como ellos”.

Esta confesión junto a la escena de hace unos días lanzando platos a Ylenia podría pasar factura al hijo de Isabel Pantoja. El público que parecía haberse metido en el bolsillo con el paso de los días en la casa de Guadalix de la Sierra podría perderlo rápidamente.

