2 Kiko Rivera recuerda los atracones que se daba con su prima

“Nosotros nos poníamos a comer y era un a ver quién come más. Luego ella se hizo la movida esa (la banda gástrica) y yo esperé cinco años y me lo hice porque una vez me puse malo y el médico me dijo que o adelgazaba o cualquier día me iba a dar un infarto. Yo llegué a quitarme 50 kilos, Anabel no llego a los 50. Mi prima pesaba 100 kilos o cerca de los 100 kilos”, reconocía el concursante de ‘GH Dúo’.

Asimismo, ha reconocido que desearía volverlo a hacer, pero que ahora, debido a la estricta dieta que sigue, hay determinados alimentos que no puede tomar. “Hay muchas cosa que me gustaría comer pero que no puedo. El pan, por ejemplo, me fila“, se sinceraba el hijo de Isabel Pantoja.