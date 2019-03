2 “Cojo y me voy ahora mismo”

“No me pongas esa sonrisa porque te estoy hablando bien. Joder, Irene, ¿eh? No te pongas así que cojo y me voy ahora mismo y te quedas aquí. No me toques los cojones, no te rías, que me voy”, exclamaba Rivera, visiblemente molesto. Irene, que no daba crédito a la situación, volvió a repetirle que no le había dado una contestación con un mal tono y que ella simplemente quería dejarle claro que no le gusta “comer los espaguetis con salsa de tomate que lleve cebolla y ajo”.