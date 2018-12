Kiko Matamoros: “He hecho muchos esfuerzos por manteneros a todos”

Si algo no va a consentir Kiko Matamoros es quedar como mentiroso, o al menos lo quiere intentar. El colaborador de Sálvame, tras la polémica ruptura con Makoke, está en el ojo del huracán. Cada vez salen más cosas a la luz de su segunda vida mientras estaba con su ex mujer que no favorecen a su imagen. Sin embargo, en esta ocasión, quién ha querido sacar los trapos sucios ha sido él, que ha habló el pasado lunes en Sálvame sobre varias cifras, entre ellas, lo que costaba mantener a su familia con Makoke.

A Javier Tudela le cuesta expresarse

Ante la llamada de Kiko Matamoros desmintiendo un comentario de Javier Tudela, donde decía que su novia había estado tres meses en la casa cuando realmente fueron dos años, el hijo de Makoke tenía la oportunidad de defenderse, pero no quiso hacerlo: “Os va a parecer curioso, pero yo ahora cuando salga de aquí le llamo”, dijo sin saber bien qué decir.

Leer más: Kiko Matamoros pierde los papeles contra Gustavo González

Se echan cosas en cara

Lo poco que se atrevió a decir el hijo de la ex concursante de GH VIP, es que no entiende por qué Kiko Matamoros le echa en cara el tiempo que ha estado viviendo el su casa: “Lo que no entiendo es porque tienes que echar en cara que yo he vivido 20 años, o que mi novia ha podido estar conmigo...”,dijo Javier sin poder acabar la frase.

Kiko Matamoros contraataca

Kiko Matamoros no le dejó acabar. Aseguraba que no le echaba nada en cara y que nunca lo hará. Sin embargo, si que hay un tema que está dispuesto a desmentir: “Lo que si he echado en cara es que digan que tú me has mantenido. Tú no lo has dicho, pero sí tu madre. Entonces es muy doloroso, porque he hecho muchos esfuerzos por manteneros a todos. Lo mejor que he podido y lo mejor que he sabido”, sentenció el defensor de la audiencia.

Le da las gracias, pero no tanto

Javier Tudela no desmentía lo que decía Kiko. El ex hijastro del colaborador de Sálvame le dio las gracias por mantenerle durante 20 años, pero quiso matizar: “Mentiroso no soy, porque yo a ti te he prestado dinero, y no me importa”, dijo contundente.

Le deja dinero, pero no suficiente

Kiko Matamoros quiso hacer hincapié en el asunto de que Javier Tudela y su abuela le habían ayudado a mantener la casa: “Eso es un chiste de mal gusto, porque de lo que se os da a ti y a tu abuela mantenéis un mes”, a lo que el hijo de Makoke le dijo que mentía.

Kiko Matamoros habla de cifras para desmentir a Javier Tudela

El teléfono estaba que ardía. Kiko Matamoros sacó a la luz lo que cobró Makoke en GH VIP cada semana y lo que cuesta mantener la casa: “Estás mintiendo. Lo estarás diciendo por los últimos meses, estaría bueno que cobrando tu madre 25.000 euros semanales y sin que yo viva allí, pague esa casa“, sentenció ante un Javier Tudela que seguía desmintiéndolo. Ante la actitud del hijo de su ex, Kiko Matamoros empezó a hablar de los gastos de la casa: “Empiezo a desmenuzar lo que vale mantener esa casa, coge un pizarrín: 4.900 euros de hipoteca, 1.000 de comunidad, 1.000 de servicios, 2.000 de coches, 2.000 de alimentos, los servicios, gas, luz, teléfonos, etc.“, concluyó, recalcando que le parece un chiste que alguien como Javier hable de que ha mantenido esa casa. A pesar de que el hijo de Makoke sigue diciendo que eso no vale la casa, Kiko Matamoros sigue afirmándolo. ¿Hasta cuándo durará la guerra?

Más contenido .....