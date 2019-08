Kiko Matamoros responde a las críticas de Antonio Montero

7 «Dije lo que me dijeron los médicos»

«En mi entrevista no hubo lágrimas, dije que no sabía exactamente lo que los médicos iban a encontrar, pero no he exagerado ni un ápice”, ha asegurado Matamoros. «Dije exactamente lo que me dijeron los médicos».

Kiko Matamoros habla por primera vez tras su operación