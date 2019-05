3 Sobre Javier Tudela: «Lo que dices en los pasillos de mi novia me lo dices a mí»

Tras ver un vídeo de Javier Tudela hablando sobre su actual novia, Kiko Matamoros admitió: «Me condicionó mucho su paso por aquí». Su respuesta fue rotunda: «Lo que dices en los pasillos de mi novia me lo dices a mí en privado a ver si me convences». Le llama la atención «que no entienda mi relación con una chica 40 años más joven que yo. Lo que no entiendo yo es que le puede aportar él a una mujer mayor o una joven». Y desmintió las palabras del joven, quien asegura que el colaborador sigue enamorado de su madre. «Si hubiera querido seguir con tu madre habría seguido con ella. Estuve once años enamoradísimo de ella y nueve desenamorado».