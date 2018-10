Todo era cordialidad, palabras de amor, cariño y buen rollo entre la expareja formada por Kiko Matamoros y Makoke. Tanto es así, que Kiko es el defensor de su todavía mujer en Gran Hermano Vip, algo que a ella parece habérsela olvidado, pues como si de una reunión de amigas cualquiera se tratara, la malagueña le ha comentado a Mónica Hoyos en una cena íntima lo que piensa y quiera ahora de su ex: “Yo no quiero contar con Kiko para nada”, decía, y añadía “Kiko no es imprescindible en mi vida. He tragado muchos estos 20 años”.

10 A Kiko no le han gustado las palabras de Makoke Dada la forma en la que han ido llevando la ruptura, Kiko no esperaba palabras tan duras de Makoke, por lo que en principio se mostró sorprendido, aunque mantuvo la calma. 9 Su respuesta no se hizo esperar “No me gusta lo que dice, pero no voy a sacar los cuchillos por respeto. Tenemos una hija en común y creo que cualquier pareja que dure veinte años tendrá que aguantar, tragar y perdonar, pero por ambas partes. Creo que se está equivocando al pensar que está en una charla con sus amigas en una cafetería” explicaba, molesto pero tranquilo. 8 Makoke y Darek se han besado Forma parte de la prueba semanal, pero Makoke y Darek han tenido que besarse ya varias veces. Las cosas entre Makoke y Kiko están claras y ella es libre, pero ver estos besos, aún siendo forzados, no gustó al colaborador. 7 Kiko lo hubiera hecho mejor O eso piensa él. Decía, con mucha sorna, sobre el beso que: “Yo lo hubiese hecho mejor si hubiese tenido que besar a Darek y eso que soy heterosexual”. 6 Jorge le ofrece vengarse Viendo la situación y la incomodidad de Kiko, Jorge Javier Vázquez quiso poner un poco de humor al asunto y le ofreció a Kiko besarse con Aramis para vengarse de Makoke. 5 La venganza Kiko no lo dudó un instante, se levantó, se acercó a la pitonisa y en menos de un segundo la estaba besando, acto al que ella correspondió encantada. Tan encantada que fue Kiko en que tuvo que frenar y apartarse, de no ser por él, seguirían allí. 4 Momentazo Fue un gran momento en la gala y el público lo vivió con fervor. Aramis, tras el beso, se retumbó con cara de relajación y gusto, está claro que ascos no le hacía. 3 A Kiko le hizo mucha gracia “Verás tu mi reputación” le decía Kiko a Jorge Javier, mientras se tumbaba para besar a una Aramis encantada con la situación. 2 La realidad Pero esto no quita que, en realidad, Kiko no se sienta nada cómodo viendo los besos de Darek y Makoke, que, aunque fingidos, no dejan de ser besos y ponen en evidencia que los sentimientos de Kiko siguen siendo fuertes hacía la que ha sido su pareja 20 años. 1 ¿Qué ocurrirá cuando salga Makoke? Esa es la gran incógnita. Makoke, a pesar de sus últimas palabras, también le ha dedicado a Kiko muchas otras de cariño, e incluso rompió a llorar el día que debían haber celebrado su segundo aniversario de boda. ¿Tendrán tan claras las cosas como aparentan? Será el tiempo el encargado de decirlo.