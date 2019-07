6 Sobre una posible llamada de Makoke: «No se va a producir»

Desde que salió a la luz su estado de salud, la relación con Makoke sigue siendo tensa. No han hablado aún, pero tampoco cree que tenga una lugar una llamada telefónica por parte de su exmujer. «Es una posibilidad muy remota. No me he parado casi ni a pensarlo porque creo que no se va a producir». Sobre la relación con sus hijos, pocos cambios también: «Está todo exactamente igual».

Estela y Marta, la última esperanza de paz entre los Matamoros