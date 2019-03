1 “Me parece una cobarde”

Preguntado por los “3 puntos por soberbio” que le dio Belén Esteban en una simulación de nominaciones que tuvo lugar en ‘Sálvame’, Matamoros no ha dudado en criticar a la princesa del pueblo. “Pues muy bien. ¿Sabe lo que significa el término soberbio? A lo mejor soberbia es ella pero de mal aburrir. No tengo nada que limar con esa señora. Me parece una cobarde y una mentirosa, mintió en lo de la comisión de Toño“, declaraba el colaborador de ‘Sálvame’.