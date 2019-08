4 «No he vendido humo»

«El tumor que me han extraído si no me lo hubieran quitado hubiera degenerado en un cáncer. Afortunadamente con las hemorragias que tuve se ha detectado esto y me han vaciado la vejiga. Lo que no se puede inventar uno es un criterio médico y exagerar la información diciendo que yo tengo siete tumores cuando no he dicho eso o decir que tengo cáncer cuando yo no he dicho eso. Parece que he vendido humo cuando no ha sido así», ha detallado Kiko.

Kiko Matamoros ya habla de quimio tras salir del hospital