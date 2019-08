Kiko Jiménez tacha de «injusticia» lo que está viviendo tras su altercado en Marbella

Kiko Jiménez y Sofía Suescun «están en todos lados», tal y como ha asegurado Toñi Moreno. La presentadora de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha asegurado que tiene «un disgusto tremendo» tras el altercado que la pareja tuvo con la policía en Marbella hace unas semanas. Ahora, el exnovio de Gloria Camila ha explicado en el programa de Cuatro cómo se siente y qué lectura saca de todo lo que les ha ocurrido.

“Dentro de lo que cabe, estoy bien. Estamos viviendo una injusticia muy grande que espero se resuelva donde se tiene que resolver, en un juzgado. Obviamente somos personajes públicos y estamos expuesto a especulaciones. Sabéis que soy una persona educada y nunca falto el respeto”, ha comentado Kiko en el programa de Cuatro.

“Con lo que me quedo es que me doy cuenta de que estoy muy enamorado de Sofía… te quiero”, ha reflexionado el exconcursante de ‘Supervivientes’. Este lunes, Sofía Suescun y Kiko Jiménez salían del aeropuerto Madrid Barajas para dirigirse a un lugar del que no quisieron dar muchos detalles. Una escapada veraniega por la que ambos se mostraron felices y contentos, y no es para menos, ya que el destino merece mucho la pena.