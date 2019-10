Hugo Castejón, El Cejas y Kiko Jiménez son los tres candidatos que optan a volver a ‘GH VIP 7’. Hasta que se tome la decisión final el próximo jueves, los tres permanecerán en la casa de Guadalix junto al resto de concursantes. En su regreso, el novio de Sofía Suescun no ha dudado en echarle en cara a Antonio David todos los vídeos que ha visto fuera sobre él.

Kiko entraba muy tranquilo pero con ganas de revolucionar la casa más famosa de la televisión. Tanto es así que se ha mostrado reticente a la hora de saluda a Antonio David: «Ya hablaremos tú y yo«. Estas palabras del ex de Gloria Camila han trastocado al exguardia civil y en pleno directo, durante la gala de El Debate, le ha preguntado qué le ocurría.

«Cuando he ido a saludarle, le he saludado cordialmente. Le he dicho que ya hablaríamos. Te acabas de alegrar más por El Cejas que por mi entrada. Si éramos tan amigos como tú decías… Te alegraste más por la llegada de Joao que por mi salida», le recriminaba el de Linares. Ante esto, Antonio David aseguraba que se alegraba de verle pero que tenía que entender que le hacía más ilusión la presencia del influencer porque era el que había salido expulsado recientemente.

No contento con la contestación del padre de los nietos de Rocío Jurado, Kiko proseguía recriminándole varios de los vídeos que había visto cuando ha estado fuera del concurso: «Tú has dicho que soy capaz de hacer cualquier cosa por quedarme, e incluso entablar una relación con Estela para quedarme. Yo nunca te he cuestionado nada de lo que has comentado aquí, incluso de tu vida privada».

Antonio David, que seguía sin dar crédito a lo que estaba escuchando, ha negado haber dicho un comentario negativo sobre él. «Yo he dicho aquí que te he echado de menos. Que venga indignado por una conversación de cariño…», decía. «Aquí hay comentarios que has hecho que me han molestado, he visto detalles tuyos muy feos«, finalizaba Jiménez.

