Han pasado varias semanas desde que Kiko Jiménez fuera expulsado de ‘GH VIP 7’. Ahora, el novio de Sofía Suescun es uno de los tres candidatos para volver a entrar en la casa de Guadalix. El de Linares ha vuelto a ver a Estela Grande y ambos han protagonizado un bonito reencuentro.

«¡Ay no me lo puedo creer! ¡No me lo esperaba! Se me han hecho eternas estas dos semanas. ¿Qué tal estás? ¿Tienes ganas?», decía emocionada la mujer de Diego Matamoros mientras daba saltos de alegría. Un comedido Kiko Jiménez, que mantenía la sonrisa en todo momento, le ha explicado cómo se encontraba y le ha dejado caer que todo había cambiado.

«Tengo ganas de hacerlo bien», decía el ex de Gloria Camila. Ante esta respuesta, Estela ha fruncido el ceño y le ha preguntado el motivo por el que decía eso. «Lo he hecho un poquito mal, esto es una segunda oportunidad. Vengo con ganas», aseveraba el concursante. «Me apetece mogollón que vuelvas, no cambies. Te echaba de menos. ¡Qué guay!», comentaba Estela. «Las cosas cambian tanto dentro como fuera. Todo está bien fuera, no te preocupes. Tu amistad conmigo tiene que seguir como siempre y por eso no te preocupes», comentaba Jiménez.

Después de que Estela volviera a la casa, Jordi González quiso saber cómo había vivido el reencuentro. Kiko Jiménez ha asegurado que le importa mucho lo que piense Sofía Suescun pero que no va a estar condicionado por ella si consigue ser el repescado. «Voy a actuar como soy y voy a dejarme llevar. Es muy complicada mi postura. No quiero que se dé a entender fuera una cosa que no es, sigo sintiendo lo mismo por ella, pero es ajena a todo lo que ha pasado», comentaba cabizbajo.

