Kiko Hernández: «Me avergüenzo de haber puesto a parir a gente por dinero»

Kiko Hernández lleva más de casi 20 años trabajando en televisión, pero ha confesado en ‘Sálvame’ que no siente orgulloso de todos sus trabajos en la pequeña pantalla. Hay cosas de las que se arrepiente, y admite haber cometido errores en el pasado.

«Aprendí que no todo vale en televisión»

El colaborador ha recordado en ‘Sálvame’ los momentos más complicados de su extensa carrera en televisión, en especial la etapa en la que trabajaba en ‘Salsa rosa’ y ‘Crónicas Marcianas’. Fueron años en los que atacaba con dureza a determinados personajes de la actualidad. «Me avergüenzo de haber hecho esas cosas, de haber puesto a parir a la gente… Por dinero te sentabas y ponías a parir a alguien. Encarni (Encarni Ledesma, madre de su exnovia Patricia Ledesma) me llegó a demandar. Yo no tenía nada en contra de ella. Yo gané el juicio, pero pudo haber ganado ella. Con eso aprendí que no todo vale en televisión. La lección que me llevo es esa».

«No volvería jamás a hacer este tipo de televisión»

Kiko ha querido dejar claro: «No estoy pidiendo perdón, pero no volvería jamás a hacer ese tipo de televisión. Lo hice en aquel momento, pero entonces solo veía el dinero. Veía que solo estaría seis meses, o un año, o un año y medio… Luego me fue yendo bien y he seguido trabajando en televisión».

«Si volviera a la etapa de Crónicas Marcianas no haría lo mismo… Tienes que decir las cuatro letras porque así lo pedía la audiencia», ha contado. En aquella etapa «criticaba a alguien y a lo mejor la pobre mujer no había hecho nada. Era lo que tú entendías que tenías que hacer. Ahora pienso que hacer eso con una persona a la que no conozco de nada… no compensa».

«Yo era el que decía sí y cobraba el talón»

Su trabajo en programas de máxima audiencia le sometieron a una enorme presión. Una presión que le hizo seguir un camino que no tomaría en la actualidad. «Yo era el que decía sí y que el cobraba el talón era yo. A mí Sarda me ha llamado para decirme lo que tenía que decir en el programa, y había personas delante», ha explicado Kiko, sin intención alguna de criticar a quien fue su jefe en ‘Crónicas Marcianas’: «Nunca muerdo la mano que me da de comer».

