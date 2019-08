Kiko Hernández carga contra Terelu: «Eres muy mala profesional»

Kiko Hernández ha enviado un mensaje a Terelu en 'Sálvame': "¡Qué tramposilla nos has salido... Me sorprende que ahora solo hables de María Teresa Campos y Edmundo".

Kiko Hernández ha enviado un mensaje muy contundente a Terelu Campos después de las declaraciones que ésta hizo en el programa donde es colaboradora, ‘Viva la vida’, en relación a sus excompañeros de ‘Sálvame’.

«¡Qué tramposa eres!»

Después de ausentarse un día de ‘Sálvame’ por su 43 cumpleaños, Kiko Hernández quiso dar respuesta a las últimas declaraciones de Terelu sobre sus excompañeros de ‘Sálvame’. Y lo hizo con unas palabras cargadas de dardos para la hija de María Teresa Campos. «¡Qué tramposa eres! ¡Qué tramposilla nos has salido Terelu Campos! Con esa dignidad con la que te vistes: Yo no he visto nada, yo no quiero ver nada, yo lo que me pongáis aquí, yo vengo virgen a la entrevista…»

«Eres muy mala profesional»

«Eres muy mala profesional, que es para lo que has quedado. Porque yo cuando voy a un plató me lo leo todo… Tendrás que ver de lo que se está hablando. Tú hablabas de mil temas, incluida tu madre y Edmundo. Me sorprende que ahora solo hables de María Teresa Campos y Edmundo«.

Terelu, indignada con sus excompañeros

Las palabras a las que Kiko da réplica las pronunció Terelu en ‘Viva la vida’. Y así habló de quienes fueron sus compañeros de trabajo durante nueve años: «Me cuesta creer que alguien que haya compartido tantos años conmigo pueda querer perjudicar mi futuro. Una frase como ‘para lo que has quedado’ no se dice gratuitamente. ¿Os he hecho daño a vosotros en vuestra profesión para merecer esto?».

Cada vez más enfrentados

Kiko ha dejado muy clara su postura respecto a su antigua colega en la pequeña pantalla. «¡Qué hijos de hospital son ese programa, ¿verdad?». La ruptura entre Terelu y sus excompañeros es cada vez mayor.

