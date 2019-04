Karina abandona ‘Sábado deluxe’ entre gritos y lágrimas

No fue una buena noche para Karina. La que fuera representante de España en Eurovisión 1971 se marchó entre lágrimas de ‘Sábado deluxe’ después de protagonizar varios desencuentros con los colaboradores del programa de Telecinco. “¡Quiero irme a casa!”, gritaba la cantante segundos antes de abandonar el espacio.

Tal y como explicaron Sergio Ferrer y Lydia Lozano, la cantante habría desvelado el lado oscuro del que fuera su pareja, Juan Miguel, en la entrevista previa al programa. Sin embargo, la interprete de “El baúl de los recuerdos” se negó a hablar del concursante de ‘GH Dúo’.

“Karina tienes la cara muy dura, has dado unos titulares muy fuertes de Juan Miguel en la entrevista previa. Tiras ahí toda la artillería y ahora aquí vienes de santa“, comentaba el periodista Sergio Ferrer. “En ‘Supervivientes’, ¿quién estaba sentada defendiendo a Juan Miguel detrás de mí? ¡Tú! Tú has utilizado una denuncia falsa cuando Juan Miguel sale del concurso, así que no me digas que no quieres hablar de él”, comentaba Lozano.

“Yo no utilizo a Juan Miguel, no tengo un buen recuerdo pero le deseo éxito, que gane mucho dinero y que sea muy feliz“, comentaba Karina. “Es normal que te preguntemos por él, que está de actualidad y formó parte de tu vida”, decía María Patiño.

“Como se me acusa de cosas que no son verdad, me voy y que el programa no me pague”, aseguraba la cantante segundos antes de abandonar por primera vez el plató. Tras esta salida, Karina volvió, aunque por poco tiempo puesto que se volvió a marchar tras otro desencuentro con Ferrer. “¡Si me llamas pesada, me voy!”, decía nerviosa. “Aún tengo que seguir cantando para resistir, y no quiero seguir hablando más, ¡quiero irme a casa!”, comentaba la eurovisiva antes de irse por tercera vez del programa de la noche del sábado en Telecinco.