Julián Muñoz y su fría respuesta a las declaraciones de Kiko Rivera

3 Julián, sobre Kiko: «De él no puedo decir nada malo»

El último número de SEMANA incluye las esperadas memorias de Kiko Rivera. En ellas, el DJ revela los datos más relevantes sobre su vida: su infancia, la muerte de su padre, la adopción de su hermana Isa Pantoja... También cuenta, con cariño, sus recuerdos sobre Julián Muñoz durante el tiempo que mantuvo una relación sentimental con su madre. Y dedica palabras de afecto al que fuera novio de la Pantoja. Sin embargo, a Julián Muñoz esto parece darle igual. «Kiko es una persona normal, absolutamente normal. Le agradezco la opinión».

El exalcalde de Marbella no ha mostrado ningún tipo de interés ante las declaraciones de Kiko Rivera, quien en sus memorias para SEMANA asegura que de él no puede «decir nada malo, siempre me trató maravillosamente bien… recuerdo a mi madre muy feliz. No le guardo rencor y no le responsabilizo de lo que le pasó a mi madre. Ella estaba enamorada». «No tengo nada que decir», ha asegurado Muñoz.