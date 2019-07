4 Los motivos de la ruptura

«El teléfono era muy bonito, pero a la hora de la verdad cuando salí de permiso fue a pedirme explicación de una cosa absurda e incierta que era si yo le había dado dinero a Mayte», narraba Muñoz. Llegó un momento en que las excusas por no ir a visitarle le parecieron ridículas. «Me dijo: no he podido a verte porque estoy en el dentista. No me jodas…».

El feo gesto de Isabel Pantoja a Omar Montes tras su idílica relación en la isla

Sobre Chabelita: «Le sigo teniendo cariño»

Chabelita confesó en ‘Lazos de Sangre’ que siente un gran afecto por Julián Muñoz, del que guarda muy buen recuerdo. «Le sigo teniendo cariño, claro que sí. Formó parte de mi vida. Una niña maravillosa, muy inteligente. Se acercó a Marbella cuando yo salí por un permiso y la niña quiso venir a verme. Fue muy entrañable y guardo un buen recuerdo de la niña».

Así ha dinamitado Aneth su amistad con Isabel Pantoja