Juanjo Artero se sincera sobre uno de los peores episodios de su vida

Juanjo Artero reapareció en ‘Sábado Deluxe’ después de sufrir una de las experiencias más duras de su vida. Mientras se encontraba en el rodaje de la serie que protagoniza, ‘Servir y proteger’, comenzó a encontrarse mal y sufrió un infarto pulmonar. El actor se ha sincerado con María Patiño y ha explicado todos los detalles de uno de los peores episodios de su vida.

Leer más: “Juanjo Artero recibe el alta hospitalario tras sufrir un infarto de pulmón“

El actor explica que durante el rodaje de la ficción de La 1 empezó a faltarle el aire y comenzó a ver en blanco. Asimismo, Artero ha asegurado que cree que sufrió un infarto pulmonar debido al estrés al que está sometido.

“Un susto muy grande”

“Me he llevado un susto muy grande. Ha sido un infarto de pulmón, que yo no sabía ni que existía. En el hospital me dijeron que podían ser muchas cosas. He pasado unos días acojonado de despertarme y que no pudiera hacer nada”, contaba Artero días después de su ingreso en el programa de María Patiño.

La promesa de Juanjo Artero tras su infarto pulmonar

Asimismo, Juanjo Artero ha desvelado en ‘Sábado deluxe’ que no va a dejar de trabajar porque tiene que mantener a sus dos hijos. Sobre estos, ha comentado que les ha prometido que va a cambiar su estilo de vida. “Voy a dejar de fumar, se lo he prometido a mis hijos”, comentaba.

Su deuda con Hacienda

El actor también ha explicado que además de su salud, su economía también se ha visto afectada. Tras recibir dos inspecciones de Hacienda, Artero está trabajando a destajo. “No sé si fue el derivante, no puedo dejar de trabajar, de hacerlo todo, durmiendo dos horas… Conmigo no van a poder, lo voy a pagar todo. He estado callado durante años, eso me ha llevado a mi a un estrés…”, dejaba caer el actor de ‘Servir y proteger’.