Juan Miguel se queda a las puertas de la final de ‘GH Dúo’

2 ¿Amigo de todos?

El paso de Juan Miguel por el reality se ha caracterizado por su afán de llevarse bien con todo el mundo, su voluntad de no discutir con nadie y mantenerse al margen de polémicas. Ha querido ser amigo de todos, pero no siempre lo ha conseguido. Tras su trato cordial, algunos han visto una imagen demasiado trazada. Alejandro Albalá o Kiko Rivera han desconfiado de él. “Este hombre aquí no ha tenido ni un más ni un menos”, ha confesado el hijo de Isabel Pantoja.