3 La cornada que le cambió la vida

«No pensaba que me iba a pasar eso. El toro me derrumbó, se llevó la cara, el ojo. Desde que me levanté sabía de la gravedad de la cornada. Me quise poner de pie y tuve que recoger mi ojo y la cara. Andando sabía que la visión la perdía», comienza a relatar Juan José Padilla sobre la grave cornada que recibió en 2011 en Zaragoza y que estuvo a punto de quitarle la vida.