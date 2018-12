2 “Quiero darle un beso y despedirme de ella”

Además, Parada ha vuelto a recordar que hace unos meses le pidió al hijo de Carmen Sevilla y a su representante si podía ir a visitarla para despedirse de ella. “Me gustaría darle un beso, sé que no me va a reconocer, pero quiero despedirme de ella. Me lo prometieron y no lo están cumpliendo. Me gustaría que ella se fuera bien y si no queréis que vaya pues ya está”.

Poco después de que se calmaran los ánimos, y tras una pausa publicitaria, el que fuera presentador de ‘Cine de Barrio’ quiso zanjar el asunto. Sin embargo, echó más leña al fuego. “He hablado con gente del programa que ha trabajado con ella y me ha dicho que tengo toda la razón. No tiene nada que ver la Carmen de delante de las cámaras y de detrás de las cámaras”, aseguraba Parada.