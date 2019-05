Jorge Sanz revela en ‘Sábado Naranja’ que sufrió un infarto hace cinco años

1 «La enfermedad de mi hijo me ha hecho mejor persona»

Pero no ha sido su infarto lo que le ha marcado la vida. Ha sido la fibrosis quística de su hijo Merlín la que le ha hecho cambiar su perspectiva de las cosas. «Me ha hecho mejor persona, me ha puesto los pies en la tierra. Mi madre me enseño a no mirar hacia atrás. Y para adelante». Por la enfermedad de su hijo dejó su residencia en el centro de Madrid para trasladarse a Torrelodones, a las afueras de la capital, donde vive en la actualidad.